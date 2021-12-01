Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi esnaf intihar etti!

İSTANBUL'da altın ve dövizin kalbi Kapalıçarşı'da yüklü miktarda döviz borcu olduğu iddia edilen bir döviz bürosu sahibi intihar etti.

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İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi C.E., intihar etti. 42 yaşındaki C.E.'nin Kapalıçarşı'daki en büyük döviz bürolarından birisinin sahibi olduğu belirtildi.

Kapalıçarşı'nın en büyüklerinden birisi olan C.E.'nin işyerinde tabancasıyla canına kıydığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

C.E.'nin esnaf arkadaşları, C.E'nin yüklü miktarda döviz borcu olduğunu ve bir süredir bunalımda olduğunu söyledi.

İslam Memiş'ten 'oynamayın' uyarısı

Atın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, intihar haberini "Oynamayın arkadaşlar OYNAMAYIN. İşinize bakın. Yedirmezler. Varlığınızı koruyun." notayla paylaştı.