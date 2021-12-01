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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile Ukrayna meselesini görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile Ukrayna meselesini görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü bir telefon gerçekleştirmesinin planlandığını doğruladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin ile Türkiye lideri Erdoğan’ın bu hafta telefonda görüşeceği haberlerini doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir görüşmenin hazırlıkları yapılıyor” dedi. Telefon görüşmesinin 3 Aralık’ta gerçekleşmesinin mümkün olduğununu da ekledi.

Öte yandan gerçekleşmesi beklenen görüşmenin sadece belli bir konuya ayrılmadığı ya da bu görüşmeden belirli bir sonuç beklenmemesi gerektiği imasında bulunan Peskov, “Bu, olağan bir telefon görüşmesi olacak” ifadelerini kullandı.

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