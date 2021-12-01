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İmam baba 13 yaşında kanserden ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İmam baba 13 yaşında kanserden ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 13 yaşında kanserden dolayı hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zeynep Artak, son yolculuğuna uğurlandı. Kızının cenaze namazını kıldıran baba Osman Artak, “Allah kimseyi evladıyla sınamasın” dedi.

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Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Artak, 5,5 yıl önce lenf kanserine yakalandı. Uzun süredir kanserle mücadele eden Artak,tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenaze namazını babası ve aynı zamanda Tuğcu Köyü İmam Hatibi olan Osman Artak kıldırdı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Namazın ardından helallik isteyen baba Artak, “Kızım 13 yaşındaydı. 5,5 yıl önce amansız bir hastalığa yakalandı. Kurtulamadı. Allah rahmet eylesin. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Sizden helallik istiyorum” dedi.

Artak’ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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