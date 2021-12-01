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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü: İlişkiler geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü: İlişkiler geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi nedeniyle Fumio Kishida'yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

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