Fransa AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

FRANSA, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen bütün yolculardan aşılarına bakılmaksızın son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.Abone ol
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) dışından gelen aşılı olsun veya olmasın bütün yolculardan son 48 saat içinde negatif PCR test sonucu talep edileceğini söyledi.
Attal, AB ülkelerinden gelen aşılanmamış kişilerden ise son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.
13 Omicron vakası şüphesi
Gabriel Attal, şu anda Fransa'da Omicron mutasyonunun 13 şüpheli vakası olduğunu duyurdu. Ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini kaydeden Attal, "Tespit edilen vaka sayısındaki şiddetli artış bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.