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Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıdaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

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Yangın, Ümraniye Atakent Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, yangın apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede alevlerin yayılmasıyla çatı alevlere teslim oldu.

Yoğun duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Duman dolan binada bulunan iki kişi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki vatandaş, itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan çatısı alev alev yanan bina havadan görüntülendi.

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