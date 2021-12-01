BIST 1.877
DOLAR 13,42
EURO 15,24
ALTIN 765,56
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mustafa Varank: Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının Türkiye'de kurulduğunu biliyor muydunuz?

Bakan Mustafa Varank: Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının Türkiye'de kurulduğunu biliyor muydunuz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın'ın Söke ilçesinde 658 dönüm arazi üzerine kurulan kağıt fabrikasının deneme üretimlerine geçtiğini açıkladı.

Abone ol

AYDIN Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönümlük arazi üzerine kurulan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan kağıt fabrikası deneme üretimlerine başladı.

Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretim hedefi olan dev tesis üretim için gün saymaya başlarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla fabrikanın deneme üretimlerine başladığını açıkladı.

Dev fabrikanın 200 milyon dolarlık ihracat yapacağını açıklayan Bakan Varank, "200 milyon dolar ihracat yapacak ve 800 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının Türkiye'de kurulduğunu, deneme üretimlerine başladığını biliyor muydunuz?" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Garo Paylan: Ortak adayımız yüzde 75 ile kazanacak
HDP'li Garo Paylan: Ortak adayımız yüzde 75 ile kazanacak
İstanbul'da dehşet! Sevgilisiyle tartışan adam durakta kendini vurdu
İstanbul'da dehşet! Sevgilisiyle tartışan adam durakta kendini vurdu
Ali Babacan Metin Gürcan'a casusluk suçlamasını kabul etmedi komplo dedi
Ali Babacan Metin Gürcan'a casusluk suçlamasını kabul etmedi komplo dedi
Türkiye'ye suçlamaya tepki! AB ve NATO ile işbirliği yapmak istemiyor
Türkiye'ye suçlamaya tepki! AB ve NATO ile işbirliği yapmak istemiyor
Gaziantep'te babasının dövdüğü bebeğin son durumu ne?
Gaziantep'te babasının dövdüğü bebeğin son durumu ne?
31 Aralık okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?
31 Aralık okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?
Malatya'da işe giderken neye uğradığını şaşırdı! Feryat etti
Malatya'da işe giderken neye uğradığını şaşırdı! Feryat etti
İstanbul'da kaportacılarda 'fırtına' mesaisi
İstanbul'da kaportacılarda 'fırtına' mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü: İlişkiler geliştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü: İlişkiler geliştirilecek
Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden asgari ücret teklifi
Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden asgari ücret teklifi