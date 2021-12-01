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İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısı olanlar Omicron'a karşı korunuyor

İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısı olanlar Omicron'a karşı korunuyor

Bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının oluşturduğu tehlikeyi anlamaya çalışırken İsrail'den olumlu bir haber geldi. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, son altı ay içinde ikinci veya üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerin yeni varyantın semptomatik hastalığına karşı yüksek bir oranda korunduğunu açıkladı.

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İsrail Sağlık Bakanlığı, güçlendirici Pfizer/BionTech aşısı  veya son altı ay içinde ikinci aşısını yaptıran kişilerin Omicron varyantına karşı yüksek oranda korunacağını açıkladı. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, ilk göstergelerin olumlu olduğunu söyledi.

Bakanın konuşmasından birkaç saat sonra İsrail haber kanalı Channel 12 tarafından yayınlanan bir haber, Pfizer/BioNtech aşısının Omicron'dan kaynaklanan semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 90 etkili olduğunu öne sürdü. Haberde ayrıca Omicron varyantının şu anda dünyada baskın olan Delta varyantından sadece 1,3 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

Söz konusu haber, İsrail'de 4 Omicron varyantı vakasının tespit edilmesinden ardından geldi.

Bakan Horowitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği hakkında daha doğru bilgilere sahip olacağız. Fakat şimdiden iyimser olmamız için nedenler var. Hala geçerli olan bir aşıyı yaptıranların bu varyanttan korunacağına dair ilk işaretler var" dedi.

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