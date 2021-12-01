Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Ağır bedeller ödetmeye hazırız

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş hazırlığı yaptığı iddialarından sonra ABD'den tehdit gibi bir tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" sözlerine yer verdi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaların ortaya atılmasından sonra NATO ve Rusya'nın peş peşe açıklamalarından sonra bir uyarı da ABD'den geldi.

Putin'den kırmızı çizgi vurgusu

Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." demişti.

NATO'dan uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" demişti. Stoltenberg, ayrıca Rusya'ya NATO ile diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulunmuştu.

ABD'den tehdit gibi uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" ifadelerini kullandı.