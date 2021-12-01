Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Açıklasam yer yerinden oynar

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var" ifadelerini kullandı. Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan toplantıyla ilgili olarak ise "Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar" dedi.

Abone ol

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet eden Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimiyle bir toplantı yaptığını anlatarak, "Galatasaray'da sorunlara sebep olanların isimlerini vererek bütün bilgileri ilettim. Benim gördüğüm Türkiye Futbol Federasyonunda seçimlere hazırlanan gruplar var. Yani sonraki seçimlere hazırlanan gruplar var. Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Özdemir ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar" diye konuştu.

TFF'de çözümsüzlükten beslenen kişilerin olduğunu savunan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar. Kendisine de söyledim. Benim gördüğüm Nihat Bey her konuda masada bir çözüm önerisiyle oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen, bu sistemin devamlılığıyla kendi devamlılığını garanti eden bir kısım insanlar var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar vermiyorlar, Türk futboluna zarar veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isimler konusunda mutabıkız. İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık."

Galatasaray Kulübü olarak sevk, ceza ve hakem kararlarında eşit uygulama istediklerini anlatan Burak Elmas, "Bağırmak hak savunmak değildir, hak savunmak sonuç elde etmektir. Şu anda Süper Lig kulüplerinin istemediği 9 hakem var. 9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yerine doğru hakemleri getirmezseniz, bunlara eğitimi vermezseniz, sistemi düzeltmezseniz seneye 9 hakemin daha ismini verirler" ifadelerini kullandı.

"Raporları sızdıran gözlemciler var" Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, maçlarda gözlemcilerin hazırladıkları raporlarda ciddi sorunlar olduğunu da ileri sürerek, "Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Ses kaydı yapanlar var. Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var" şeklinde konuştu.

TFF'de mevcut sistemden çıkar sağlayan bazı isimlerin olduğunu savunan Elmas, "Mercedes'e binmek için yönetimde kalmak isteyen insanlar var. Sadece kendileri değil, aileleri de... Verilen Mercedeslerin listesini federasyon şeffafça açıklasa da herkes rahatlasa. Kimin eşi kullanıyor, kimde kaç Mercedes var. O kimin parası, kulüplerin parası. Aldıkları maaşları... Bunları konuşuyoruz. Bunlar olacak, çünkü bu sistem böyle gitmez" şeklinde görüş belirtti.

Burak Elmas, yabancı futbolcu kontenjanı konusunda TFF ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Tüm kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. 'Milli marş okunamıyor', 'Sahada bu kadar yabancı var' diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan süreçte bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi" diye konuştu.

"Gerekli takviyeleri yapacağız"

Burak Elmas, ara transfer döneminde takımlarına gerekli takviyeleri yapacaklarını dile getirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynattıkları Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile ilgili soru üzerine Elmas, "Gedson Fernandes'in durumu ortada. Daha transfer dönemi açılmadı. Benfica kulübü bizim ilgimizi biliyor. Fernandes'in de bize ilgisi aşikar. Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Transferin büyük bölümünü yaptık. Gerekli takviyeleri de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın 1996 ile 2000 yılları arasındaki modeline göre hareket ettiklerini anlatan Elmas, "Hem doğru yatırımlar yapıyoruz hem de genç oyuncularla başarı kazanabilecek bir takım kurduk. Bu kolay bir şey değil. Ciddi anlamda risk almak gerekiyor" dedi.

Yaptıkları transferlerden memnun olduğunu belirten Elmas, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımız çok hızlı uyum gösterdi. Aynı seviyede uyum göstermemiş olanlar olabilir ama onlar da sağlayacak. Orada son derece gönlüm rahat. Hocamız da memnun. Doğru oyuncu grubunu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Değerini bulan her futbolcumuzla, kendi de isterse yollarımızı ayırıp yerine aynı prensipler dahilinde yeni oyuncular alma konusunda hocamızla mutabıkız."

Burak Elmas, son dönemdeki kur artışının sadece transferde değil kulübün tüm harcamalarına ciddi etki edeceğini de anlattı.

Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor" ifadesini kullandı. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in opsiyonunu kullanma konusunda aralık ayı sonuna kadar vakitleri olduğunu belirten Elmas, altyapılarında yetişen Bartuğ Elmaz ile de sözleşme imzalamak istediklerini vurguladı.

"Daha hiçbir şey bitmedi"

Burak Elmas, şampiyonluk yarışında geriye düşmeleriyle ilgili soruya, "Daha hiçbir şey bitmedi, ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantrasyon sağlayacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim" cevabını verdi.

Gelirlerde büyük bir artış hedeflediklerini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları derbide hasılat rekoru kırdıklarını söyledi.

Şu ana kadarki başkanlık performansına 10 üzerinden 5 verdiğini anlatan Elmas, Galatasaray'la ilgili kurdukları hayallere ulaşmaları durumunda bu notun 7-8'e çıkabileceğini dile getirdi.

Burak Elmas, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kendisi, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı kulübe verdiği cezaya itirazda bulunduklarını ve Tahkim Kurulunun kararını beklediklerini de sözlerini ekledi.