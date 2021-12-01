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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'yla yaşanan krizde Türkiye'nin arabulucu olabileceği çıkışını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin Donbass'ta arabuluculuk önerisini konuşabilir" dedi

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TÜRKMENİSTAN dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizde arabulucu olabileceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.

"Türkiye ile aramız çok pozitif"

Erdoğan ile Putin ve kendisi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki ilişkilerin çok pozitif olduğunun altını çizen Lavrov, "Önemli uluslararası sorunlardaki bir dizi görüş ayrılıkları tüm ciddiyetini korurken bu görüş ayrılıklarına ve bu sorunlarla daha etkili şekilde nasıl başa çıkılacağına dair istişareler her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.

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