Twitter'dan fotoğraf ve videoya yasak!

Sosyal medya platformu Twitter, bireylerin foto ve videolarının rızaları olmadan yayımlanmasına yasak getirdi. Twitter, bununla birlikte yeni uygulama çerçevesinde ‘’kamu yararı’’ için ayrıcalık yapılabileceğini duyurdu.

Abone ol

Twitter’ın aldığı son karar uyarınca, kişilerin kendilerini içeren bilgi, resim veya videoların kaldırılmasını talep etmesine izin veren yeni uygulama başlatıldı.

Twitter, söz konusu yeni düzenlemenin, medyanın özel kişilerin kimliklerini taciz etmek, korkutmak ve ifşa etmek için kötüye kullanımını engelleyeceğini bildirdi.

Özel hayatın mahremiyetine ilişkin kurallarında yeni düzenlemeye giden şirket, kullanıcılara kendilerine ait fotoğraf ve videoların başkalarınca paylaşılması durumunda Twitter'ın bu görüntüleri kaldırılmasını talep etmesine artık olanak sağlayacak.

Kişisel bilgilere yönelik mevcut yasağı, medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerinin önüne geçilmesini hedefliyor.

Kamu yararı için yapılan paylaşımlara ayrıcalık

Bununla birlikte yeni uygulama, ‘’kamu yararı’’ için yapılan paylaşımlarda ayrıcalık sağlanacak.

Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensupları bundan çok daha fazla etkilenebilir." denildi.

Açıklamada, Twitter'ın hangi koşullarda görselleri kaldıramayacağına dair ayrıntıylı bir bilgi paylaşıldı. Yeni düzenleme, ünlü sanatçılar ve siyasetçiler gibi halka mal olmuş kişilerin görüntülerini kapsamayacak.

Twitter aynı zamanda cinsel içerik bulunan görüntülerin bireylerin onayı dışında paylaşılmasının engellenmesi gibi mevcut kuralların yanı sıra diğer bir takım durumları da dikkate alacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hesap sahiplerinin şiddet içeren bir eylem sonrasında ya da kamu yararı nedeniyle haber değeri taşıyan bir olayın parçası olmak gibi bir kriz durumundaki birine yardım etmek amacıyla kişilerin fotoğraflarını ya da videolarını paylaşabildiği durumlar olduğunun farkındayız. Ve bu durumlar bir kişinin bireysel güvenlik risklerinden daha ağır basabilir."

Bu gibi durumlarda, basın organlarında yayınlanan görüntüleri kaldırmayabileceğini belirtilen Twitter açıklamasında, ‘’belirli bir görsel ve beraberindeki tweet toplumsal söyleme değer katıyor, halkın yararına paylaşılıyor, ya da toplumla ilgiliyse görsellerin kaldırılması bu durumlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. ‘’ ifadesi kullanıldı.