S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini yükseltti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek yine dünyadan pozitif ayrışma gösterdi. Büyüme rakamları sonrası ise iş dünyasından açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.

İTO Başkanı Avdagiç rakamları değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyümesinin, Türkiye ekonomisinin gücünü yansıttığını söyledi. Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesinin özel sektörün potansiyelini ve üretimdeki kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Büyümede sanayi üretimi ve ihracatın etkisi arttı

Türkiye'nin, koronavirüs salgınının etkileri dünyada devam ederken büyümesini sürdürdüğünü ve yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini vurgulayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetler bazında incelendiğinde, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 22,6, hizmetlerin yüzde 20,7, sanayinin yüzde 10 artış gösterdiğini bildirdi.

Türkiye ekonomisi büyümede çift hane sinyali verdi

Covid-19 yılı olarak anılan 2020 yılını yakaladığı yüzde 1,8 büyüme oranıyla Çin ile beraber dünyada pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye, 2021 yılında gaza bastı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 büyüyerek, yılı çift büyüme ile kapatabileceğinin sinyalini verdi.

İlk revize Goldman Sachs'tan geldi

Öte yandan Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini %9,5'ten %10,5'e çıkardı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun EMEA Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 için ise 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği bildirildi

Standard & Poors, Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarı doğru revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 yılı için büyüme tahmininin ise yüzde 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği kaydedildi.

Raporda, Rusya’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 4,2’ye, 2022 yılı için ise 0,1 puan artırılarak 2,7’ye yükseltildiği bildirildi.

S&P’nin raporunda, Güney Afrika’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 4,9’a, 2022 için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4’e revize edildiği hatırlatılırken Polonya’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,1 puan artırılarak 5,2’ye, 2022 için 0,3 düşürülerek yüzde 5 olarak revize edildiğine vurgu yapıldı.

Raporda, gelişen piyasalarda yüksek enflasyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığının altı çizildi.

Öte yandan raporda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa içerisindeki tüm gelişen piyasaların salgından çıkış sırasında anlamlı bir ekonomik büyüme kaydetmeyi başardığı bildirildi.

Gelişen piyasalarda ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığının da vurgulandığı raporda, bazı sektörlerin kapasitesinin altında performans sergilemesine rağmen, çoğu gelişen piyasa ekonomisinin 2022 yılında ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.