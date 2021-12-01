Hekimlere ek gösterge zammı TBMM'de kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuşmuş ve hekimlere 5000 TL'ye kadar zam planlandığını belirterek, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlerin ek göstergesi 17 binden 40 bine çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme. Mecliste tüm grupların desteğini bekliyoruz" demişti.

Bakan Koca'nın açıklamalarının üzerinden henüz 4 saat geçmişken konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.