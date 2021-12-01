Kocaeli'de otomobil kamyonun altına girdi 3 ölü

KOCAELİ İzmit'te yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşıp yan yolda park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
KOCAELİ İzmit'te Ahmet Macit yönetimindeki 41 RR 510 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp yan yola geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki kamyonun altına girdi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.