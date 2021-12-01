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Türkiye koronavirüse karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye koronavirüse karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke

TÜRKİYE, dünyada kuzey yarım küre kış mevsimine girerken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı direncin en yüksek olduğu ülkeler listesinde 6. sırada yer aldı.

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Kovid-19 Direnç Listesi'ni yayımladı. Bloomberg, dünya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelesini ve hamlelerini, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşılama oranı, genel ölüm oranı ve seyahati yeniden başlatma gibi göstergeleri kullanarak derlediği sıralamayı güncelledi.

Salgının başından bu yana belli aralıklarla farklı kriterlere göre dünyanın önde gelen ülkelerini sıralayan Bloomberg'in son listesinde Türkiye, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek 19. sıradan 6. sıraya yerleşti.

Bloomberg'in listesinde ilk beşte yer alan ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Finlandiya, İrlanda ve İspanya bulunurken Türkiye 6. sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından listede sırasıyla Kanada, İsveç, Fransa, Danimarka ve Norveç yer aldı. İngiltere ve ABD 12. ve 13. ülkeler oldu. Listenin sonunda ise sırasıyla Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler yer aldı.

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