Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: Başbuğ yaşasaydı 'yıkıl oradan köpek' derdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yapığı açıklamayla MHP Lideri Devlet Bahçeli’’yi hedef alanlara tepki gösterdi.

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Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıkmıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası Türkeş ailesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstermişti. MHP lideri Bahçeli ise Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yaşananların ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin bizlere emanet ettiği iki kutlu mirası vardır; birincisi Türk Milliyetçiliğinin kalesi, ülkücülerin yegâne partisi MHP, ikincisi ise; Türklük gurur ve şuuruyla yoğrulmuş, İslam ahlak ve faziletiyle dolu Ülkü Ocaklarıdır.

Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adını kullanarak ve istismar ederek, MHP’yi ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi hedef alan, Milliyetçi-Ülkücü Harekete zarar vermek isteyen siyasi çizgileri çarpık kişilerin sinsi oyunları bir kez daha deşifre olmuştur.

Hiç kimse Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in soyadından nemalanarak, Başbuğumuza ve kutsal davamıza ihanet edenlerle birlikte Milliyetçi-Ülkücü Harekete laf söylemeye, ömrünü Türk milletine adamış Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatma hadsizliğini gösteremez!

"Yıkıl oradan köpek"

Başbuğumuz bugün hayatta olsaydı, hainlerle iş birliği yaparak, Türkeş soyadına yakışmayacak tavır sergileyen Kutalmış’a muhtemelen "yıkıl oradan köpek" cevabını verirdi. Çünkü Başbuğumuz ve Liderimiz Türk–İslam ülküsüne adanmış şerefli bir hayata sahip iki büyük dava adamıdır.

Akşener önce kendi kapısının önündeki pisliği temizlemeli

Sureti haktan görünüp, söz ve eylemleriyle CHP/İP/HDP/PKK/FETÖ değirmenine su taşıyan gafiller, gittikleri yerin yenisi olamamışlar ki hâlâ bu kutlu hareketin eskisi olmakla şeref ve itibar arayışındadırlar. Boşuna aramayınız artık şerefiniz yoktur, itibarınız kalmamıştır!

İP Müdiresi Heval Meral, HDP oylarıyla seçilen CHP'li M. Yavaş'a destek olup, şehit ailesine küfreden ahlaksız Türkkan’a sahip çıkmıştır. Ülkü Ocakları, Türkkan istifa etmeden bu olayın peşini bırakmayacaktır. Akşener önce kendi kapısının önündeki pisliği temizlemelidir.

Mansur Yavaş'ın olduğunu biliyoruz

Sözde anma toplantısında yaşananların arkasında Mansur Yavaş'ın olduğunu biliyor ve kendisini açıkça uyarıyoruz; Milliyetçi-Ülkücü Hareket, senin tuzaklarına ve fitne ortaklarına boyun eğmez. Aklını başına topla! Bozkurtların gözü üzerinde, nefesi ensendedir!

MHP ve Ülkü Ocakları üzerinde kurgulanan kirli tuzak ve pazarlıkları deşifre edeceğiz, oynanmak istenen oyunları bozacağız. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in en büyük mirası olan MHP ve Ülkü Ocaklarına, Bilge Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin emrinde sonuna kadar sahip çıkacağız.