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CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı. Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

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Alınan bilgiye göre, iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı. Jandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Almak” suçundan Kırklareli Sulh Ceza Hakimliği kararınca tutuklanan Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç,  Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

OLAY

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.

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