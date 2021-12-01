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Ankara'da bir kişi tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da bir kişi tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

ANKARA'da bir kişi, tartışmalarının ardından iş yerine otomobille girerek duvarı yıkan ortağını tabancayla öldürdü.

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ANKARA Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki iş yerinin ortakları Murat Öztok ve H.T., alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen Öztok, dışarda bulunan otomobilini iş yerine sürerek duvarı yıktı.

Bunun üzerine H.T., otomobile silahla ateş açtı. İsabet eden kurşunla ağır yaralanan Öztok kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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