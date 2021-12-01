Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüştü. Buluşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

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Geçtiğimiz günlerde Eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

BBC Türkçe'ye röportaj veren Bülent Arınç, "AK Parti'de olacağım, Cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." ifadeleriyle üzerine gelenlere karşı gözdağı vermişti.

Erdoğan ve Arınç arasında sürpriz görüşme

Arınç son olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili yazısına sert bir cevap vererek, Hakan'ı topa tutmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'la sürpriz bir görüşmeyle bir araya geldi.

Bir buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti sonucu gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İkili arasındaki sürpriz görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldığı öğrenildi.

"Dostane bir görüşmeydi"

Görüşmenin ardından BBC Türkçe'ye konuşan Arınç, Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi. Saat 21.00'e doğru Erdoğan'ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi" dedi.