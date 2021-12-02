Lütfi Elvan istifa etti yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati oldu! Nurettin Nebati kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın talebini kabul ederek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nureddin Nebati'yi atadı. Nebati geçen hafta sosyal medya hesabından faiz paylaşımları yapmış ve bakan olacağı konuşulmuştu. Nureddin Nebati kimdir? Berat Albayrak'la yakanlığı ne?...

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Haftalardır 'istifa etti', 'istifa ediyor', istifa etti ancak kabul edilmedi' iddiaları gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Nebati, geçen hafta yaptığı faiz paylaşımlarıyla "Bakan olacak" iddialarının kuvvet kazanmasına neden olmuştu.

Elvan'dan boşalan koltuğa Nureddin Nebati atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

11 serilik 'faizi indireceğiz' tweetleri işaret fişeğiydi

Dr. Nureddin Nebati 26 Kasım gecesi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız ” demişti. Nebati'nin gece yarısı attığı 11 serilik 'düşük faiz' tweetleri sonrası "Hazine Bakanı oluyor" yorumları yapılmıştı.

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Yeni Bakan Nureddin Nebati'den ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati, twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Nebati mesajında “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Nureddin Nebati kimdir? Berat Albayrak'la yakınlığı ne?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine olan Siyaset Bilimi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi üyeliğini devam ettiriyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav Üyeliği de devam ediyor.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilerek, MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Nureddin Nebati, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la olan yakınlığıyla da biliniyor.