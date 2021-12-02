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Epstein davası devam ediyor 14 yaşında istismara uğradığını anlattı

Epstein davası devam ediyor 14 yaşında istismara uğradığını anlattı

Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada tanıklar dinlenmeye başlandı.

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Epstein davasının ikinci duruşmada, çiftin istismarına uğradığını söyleyen bir kadın ilk kez tanık sandalyesine oturdu.

Jane takma ismiyle ifade veren tanık, Epstein ile 14 yaşındayken cinsel ilişkiye girmeye başladığını, Maxwell'in de o ilişkiler sırasında sıkça aynı odada olduğunu anlattı.

Tanık Jane, Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein ile 1994 yılında Michigan'da bir gençlik kampında tanıştığını söyledi.
Aynı tanık, Epstein'i, öğrencilere burs veren bir zengin olarak tanıdığını da anlattı.

Epstein'e kızları getiren Maxwell'in yargılanmasına devam edildi

New York'ta, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi. Ghislaine'in erkek kardeşi Kevin Maxvell, duruşma sonrası Federal Mahkeme'den ayrıldı.

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