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Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor! "Ocak ayına kadar bekleyin"

Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor! "Ocak ayına kadar bekleyin"

Piyasada 'araç yok' dedikodusuyla fırlayan otomobil fiyatlarının arkasından bayiler çıktı. Birçok bayi sıfır araçları saklıyor. Müşterilerine, "Ocak ayına kadar bekleyin" diyen Bağcılar'daki bir istifçi bayinin sıfır araçları site otoparkında bekliyor.

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Un, yağ ve şekerin ardından şimdi de sıfır araç stoğu başladı. İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren bir bayinin sıfır model araçlarını bölgede bulunan bir sitenin otoparkında sakladığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre 50'den fazla aracı sakladığı iddia edilen bayi müşteri gibi aradığında ise "EIimizde şuan araç yok, en yakın ocak ayının ikinci haftasında gelecek" cevabını veriyor.

Bu durumun son dönemde çok sık yaşandığını belirten galericiler, kurdaki hareketlilik nedeniyle birçok bayinin sıfır araçlarını satmaktan kaçındığını söyledi. Bazı araçlarda ikinci el fiyatının sıfırdan daha yüksek olduğunu aktaran galericiler, "Bayiler de ellerindeki sıfır araçları satmayıp çip krizini de bahane ederek gelen müşterilere 'Araç yok' diyor. Onlar sıfır aracın satışını yavaşlattıkça ikinci elde fiyatlar daha da artıyor" dedi.

Son dönemde satılan sıfır araçlarda da fatura oyunları yapıldığını anlatan sektör oyuncuları, şunları söyledi: "Bayi araca 350 bin TL fatura kesiyor. Ancak o aracı 470 bin TL'den satıyor. Aradaki 120 bin lirayı elden alıyor. Buna itiraz etmeyen tüketici aracı bulduğuna şükredecek duruma geldi."

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ürün saklamanın karaborsacılık olduğunu belirterek, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.

Bu durumun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 6. maddesine göre suç sayıldığını belirten Ağaoğlu  "Bu maddeye göre 'Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.' Kanun bize açıkça ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu durumda kamunun sahada daha aktif davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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