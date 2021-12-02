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Cumhurbaşkanı Erdoğan videosunu paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalardan derlenmiş bir video paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşıma cevabı olay oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli dönemlerde yaptığı konuşmalardan kesitler paylaşıldı. Videoda, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notu yer aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun büyük bölümü Meclis'te yaptığı konuşmalardan derlenen videoda, başta devlet memurları olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik "iki elim yakanızda" olur ifadeleri yer alıyor.

Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendi kişisel hesabından Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun" cevabı verdi.

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