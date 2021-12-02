Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan yeni bakan Nureddin Nebati bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın talibini kabul ederek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nureddin Nebati'yi atadı.

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Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati, twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Nebati mesajında “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.



