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Avusturya'da hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avusturya'da hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı

AVUSTURYA'nın Linz kentinde bir hastanede, 82 yaşındaki hastanın yanlış ayağını kesen doktor, bölgesel mahkeme tarafından 2 bin 700 avro para cezasına çarptırıldı.

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Linz Bölge Mahkemesi, ağır ihmalde bulunarak hastasına bedensel zarar vermekle suçlanan 43 yaşındaki doktor hakkında süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, geçen mayıs ayında her iki bacağında rahatsızlığı olan hastanın sol bacağı yerine sağ bacağını ameliyat ederek kesen doktorun, bu tür büyük operasyonlarda gösterilmesi gereken hassasiyeti göstermediğini, bu nedenle 2 bin 700 avro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Büyük bir hata yaptığı kabul eden doktor, savunmasında "ağır ihmalde bulunduğu" suçlamalarına itiraz ederek, kendisinin dışında operasyona girenlerin de durumu fark etmediğini, yaşananın "insan hatası" olduğunu söyledi.

Mahkeme ayrıca, mahkemenin son celsesinden önce hayatını kaybeden hastanın dul eşine de 5 bin avro ödenmesine hükmetti.

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