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NATO Genel Sekreteri: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

NATO Genel Sekreteri: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'dan çekilme sırasında NATO'nun büyük bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye, ABD, İngiltere ve Norveç, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağladı ve işler halde tuttu" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Rusya'nın konuşulduğu bugünkü oturuma Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının da katıldığını hatırlatan Stoltenberg, Rusya konusunda şunları söyledi:

"Bölgedeki güvenlik durumunu, Rusya'nın komşularına karşı saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerini, Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldık. Tetikte olmaya devam etmeli ve gerginliğin yükselmesinden kaçınmalıyız. Bakanlar, Rusya'nın gelecekte herhangi bir saldırganlığının yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça ifade etmiştir."

İki ülkenin NATO üye olma isteği

Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmak istediklerini hatırlatan Stoltenberg, "Her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimiz sarsılmazdır. İki ülkeye desteğimizi artırmaya taahhüdümüz devam etmektedir" diye konuştu.

Geniş çaplı yelpazemiz var

Stoltenberg, "Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda Rusya'ya verilecek olası karşılıkların neler olacağı" sorusuna "Rusya'nın bağımsız ve egemen bir ülkeye karşı bir kez daha güç kullanması halinde karşılaşacağı sonuçlarla ilgili geniş bir yelpazede seçeneklerimiz bulunuyor. Bunlara ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar dahil" karşılığını verdi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında Baltık bölgesi ve Karadeniz'de NATO mevcudiyetini artırdıklarını aktaran Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri eğitim, kapasite geliştirme, danışmanlık ve bilgi paylaşımı gibi konularda desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

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