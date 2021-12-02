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Nureddin Nebati eşi Özlem Nebati kimdir Nureddin Nebati çocukları kaç tane?

Nureddin Nebati eşi Özlem Nebati kimdir Nureddin Nebati çocukları kaç tane?

Meclis kulislerinde konuşulan iddia doğru çıktı ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevi bırakması ile yerine Nureddin Nebati geldi. Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati merak konusu oldu. 57 yaşında olan Nureddin Nebati aslen Şanlıurfalı. Özlem Nebati ile evli olan Nureddin Nebati'nin 4 çocuğu vardır.

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Bir süredir Meclis kulislerinde konuşulan iddia doğru çıktı ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati bakan olarak atandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Lütfi Elvan'ın görevini bırakacağı söyleniyordu. Peki Hazine ve Maliye yeni bakanı Nureddin Nebati kimdir, aslen nereli, eşi Özlem Nebati ve çoçukları kimdir?

Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Nureddin Nebati kimdir:

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

.           Özlem Nebati ile evli olan Nureddin Nebati'nin 4 çocuğu vardır.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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