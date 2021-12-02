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Ece Ergönenç eşi kimdir evli mi Ece Ergönenç kitapları

Ece Ergönenç eşi kimdir evli mi Ece Ergönenç kitapları

Ece Ergönenç son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. İçimdeki adlı kitabı ile ses getiren Ece Ergönenç 5 yıldır takıntılı bir hayranı tarafından taciz edildiğini ve ailesinin tehlike altında olduğunu duyurdu. Bu açıklamaların ardından Ece Ergönenç kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir soruları merak edildi.

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Ece Ergönenç, yaşadığı taciz olayının ardından yapmış olduğu açıklamalar sonrası biyografisi ile araştırılmaya başlandı. 5 yıldır taciz edildiğini ifade eden Ece Ergönenç, sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki, Ece Ergönenç kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ece Ergönenç, 1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir Türk Koleji’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık’a devam etti.

Sorbonne Üniversitesi’nde Ekonomi&Psikoloji’ye devam etti. İstanbul’da kısa süre dergi editörlüğü yaptıktan sonra yolu bu sefer İran’a düştü. İran’da yaşadığı sekiz sene boyunca farklı ezoterik sistemlere ve ruhsal konulara eğildi. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta derecede Farsça bilmektedir. 2000 yılından beri çeşitli kurslara ve eğitimlere katılarak bilinçaltı ve ruhsal gelişim üzerine çalıştı. 2014 yılında Türkiye’ye dönerek çalışmalarına devam etti. Çeşitli seminerler ve eğitimler vererek hem eğitimlerine hem de çalışmalarına devam etmektedir. İki oğluyla birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

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