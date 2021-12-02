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Antalya'da temizlik için geldi! Yaşlı kadına hayatının şokunu yaşattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da temizlik için geldi! Yaşlı kadına hayatının şokunu yaşattı

ANTALYA’da yaşlı bir kadının emekli maaşının bulunduğu cüzdanı, eve daha önce tanıştığı ve temizlik amacıyla gelen bir kişi tarafından çalındı. Olay anında şahsa direnmesi sonucu elinin de burkulduğunu belirten kadın, “İçerisinde dün çektiğim emekli maaşım vardı. Bir kuruş dahi harcamadım” dedi.

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Olay, Muratpaşa İlçesi Varlık Mahallesi 184 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşadığı öğrenilen Nazife Gülyaz’ın (74) evine daha önce tanıdığı bir kişi gelerek temizlik yapacağını söyledi. Kadını içeri alan yaşlı kadın, bir süre sonra şahsın masa üzerinde içerisinde 2 bin 900 TL emekli maaşı bulunan cüzdanını aldığını gördü. Yaşlı kadın dirense de şahıs cüzdanı alarak olay yerinden kaçtı. Öte yandan yaşlı kadının olay anında ise elinin burkulduğu da öğrenildi.

Yaşlı kadın komşularından yardım isteyerek durumun polise bildirilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislere olayı anlatan kadın, parasını çalan şahısla parkta tanıştığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri kadını da yanlarına alarak parka gitti. Parkta yapılan incelemede şahıs bulunamadı. Polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Adeta hayatının şokunu yaşayan yaşlı kadın ise, “Masanın üstünde cüzdan vardı. Aldı gitti cüzdanı. Şahsı tanıyorum. Çantanın içerisinde dün çektiğim 2 bin 900 TL emekli maaşım vardı. Bir kuruş harcamadan hepsi gitti. Kolumu burktu” diye konuştu.

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