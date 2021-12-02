Antalya'da kendini dükkana kilitleyip kabusu yaşattı: 3 bin TL verdim mi...
ANTALYA’da eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan bir kişi korku dolu anlar yaşattı.
Olay, Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi 1115 sokak üzerinde bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan Ümit K. sokak üzerinde önce arkadaşlarıyla tartıştı.
Tartışmanın ardından cinnet geçiren adam yanında bulunan döner bıçağı ile birlikte bir restorana girdi
Şahsın içeri girmesi ile restoranın sahibi Şevket ve Hatice Panoğlu çifti büyük korku yaşadı. Şahıs her iki kişiyi de dışarı çıkarttı ardından kapıyı içeriden kilitledi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat çaba sarf etti.