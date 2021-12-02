Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, dün yaptığı dövize müdahalenin ardından kritik bir adım daha atıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşüyor. "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı!" diyen Kavcıoğlu, "Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçisini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" açıklaması yaptı. Faiz indirimleri için de "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamasından satır başları:

- Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

- Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

- Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.

- Ticari krediler büyüme oranı yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamaların oldukça altında seyretmektedir.

Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı!

- Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.

- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Rezervleri kararlı şekilde artırmaya devam edeceğiz

- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

- Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir.

- 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, YP tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti.

Dövizden TL'ye geçiş için yeni düzenlemeler...

- Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçisini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız

- Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.

- Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız.

- Merkez bankası döviz piyasasına müdahelesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yönelliktir.

- 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, YP tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.