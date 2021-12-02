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Pervin Buldan, AB ülkeleri büyükelçileriyle yemekte buluştu

Pervin Buldan, AB ülkeleri büyükelçileriyle yemekte buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

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HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile yemeğe katıldı.

Türkiye'deki gelişmeler, Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Buldan, büyükelçilerin sorularını yanıtladı.

HDP'nin gücünü artırmaya devam ettiğini kaydeden Buldan, partisinin, Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını belirtti.

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