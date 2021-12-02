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MİT biri Duran Kalkan'ın koruması iki PKK'lıyı yakalayıp Türkiye'ye getirdi

MİT biri Duran Kalkan'ın koruması iki PKK'lıyı yakalayıp Türkiye'ye getirdi

MİT operasyonuyla PKK'lı Pervin Arslan ile Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi. PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah ADIGÜZEL ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin ARSLAN, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

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MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Teröristlerden Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi.

PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'in, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

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