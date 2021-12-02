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Uzman öğretmen maaşları 2022 kaç para olacak maaş farkı kaç lira olacak?

Uzman öğretmen maaşları 2022 kaç para olacak maaş farkı kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenleri mutlu edecek haberleri ard arda verdi. Öğretmenlere 2022'de maaş zammı haberinin ardından meslekte 10 yılı aşan öğretmenler gerekli sınavlara girip uzman öğretmen olacaklar ve maaşları 1000 lira artacak dedi. Peki uzman öğretmenlik nedir, uzman öğretmenlik sınavı nasıl olacak, uzman öğretmenlik maaşları kaça para?

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Uzman öğretmenlik nedir, nasıl uzman öğretmen olunur ve uzman öğretmen maaşları kaç para olacak soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından yoğunlaştı. 10 yıllık uzman öğretmenler gerekli sınavlara girerek, başarı kazanarak başöğretmen unvanını alacaklar ve maaşları 1000 lira aratacak dedi. Bu açıklamanın ardından birçok öğretmen uzman öğretmenlik hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi. Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı

Hangi öğretmenler muaf: Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz.'' dedi. 

Uzman öğretmen nasıl olunur: Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.

Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli kadrolu ayrımı bitti: "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz." dedi.

Uzman öğretmenlik sınavı nedir: Uzman öğretmen sınavı ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Uzman öğretmen sınavına ilişkin gelişmeler olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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