BIST 1.874
DOLAR 13,43
EURO 15,26
ALTIN 766,20
HABER /  EKONOMİ

Haluk Özdil altın için bombayı patlattı! Tarih verip 'gram altın 1000 lira olacak' dedi

Haluk Özdil altın için bombayı patlattı! Tarih verip 'gram altın 1000 lira olacak' dedi

Gram altın için önce 650 lira, daha sonra ise 800 lira öngörüsü yapan stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil'den yeni tahminler geldi. Özdil, gram altın için tarih verdi ve 1000 liraya doğru gideceğini duyurdu. İşte yatırımcıyı heyecanlandıran o açıklama...

Abone ol

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil'den yine bomba açıklamalar geldi. Youtube hesabından konuşan Haluk Özdil, altında yükselişin süreceğini açıkladı ve 18 Aralık tarihine işaret etti. İşte Haluk Özdil'in o açıklamaları:

Yaklaşık 3 gün içerisinde çok ciddi bir yükseliş bekliyorum. 800’ün olması yakındır. Peki altın ne zaman 1000 lira olacak? Bu bana kalırsa FED Toplantısı’na bağlı bir durum. Powell, 2022’nin ortasına doğru düzelme beklediğini duyurmuştu. FED, 15 Aralık’ta tükürdüğünü yalayabilir. Yani politika faizini arttırabilirler. ABD’de mesela şu an işgücü bulunamıyor. Amerikan halkının işlerine bağlılık politikası değişmiş durumda.

15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum. Ons altının yükselmesiyle altın alıp başını gidecek. Hemen FED’den sonra Merkez Bankası’nın faiz düşürme planı var. Bu doları etkileyeceğinden altının yükselişini arttıracak. Özellikle 18 Aralık’tan sonra 1000 liraya doğru ilerleyecek.

Durum tabii ki Türkiye için bu kadar vahim değil. ABD’nin yeni tedarikçiler arayışı konusu Türkiye’nin önünü açacaktır. Temmuz-Haziran gibi turistlerin de gelmesiyle önemli gelişmeler yaşanacaktır.

2 Aralık altın ne kadar?

Gram: 761,57

Çeyrek: 1.240,00

Yarım: 2.485,00

Cumhuriyet:4.947,00

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi
Foto Galeri Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak kim ne kadar zamlı maaş alacak?
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak kim ne kadar zamlı maaş alacak?
Ece Ergönenç kimdir kaç yaşında evli mi? Ece Ergönenç kitapları
Ece Ergönenç kimdir kaç yaşında evli mi? Ece Ergönenç kitapları
MİT biri Duran Kalkan'ın koruması iki PKK'lıyı yakalayıp Türkiye'ye getirdi
MİT biri Duran Kalkan'ın koruması iki PKK'lıyı yakalayıp Türkiye'ye getirdi
Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldüren şüpheli: Böyle olsun istemezdim
Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldüren şüpheli: Böyle olsun istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
2 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 768 lira seviyesinden işlem görüyor çeyrek altın 1000 lirayı aştı
2 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 768 lira seviyesinden işlem görüyor çeyrek altın 1000 lirayı aştı
TİHEK'ten bekar diye evini kiralamayan ev sahibine ceza
TİHEK'ten bekar diye evini kiralamayan ev sahibine ceza
Başöğretmen nedir nasıl olunur başöğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak?
Başöğretmen nedir nasıl olunur başöğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak?
Kasım ayı ihracatında bir Cumhuriyet rekoru daha kırıldı
Kasım ayı ihracatında bir Cumhuriyet rekoru daha kırıldı
Japon otomotiv devi gözünü Ay'a dikti! Geliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı
Japon otomotiv devi gözünü Ay'a dikti! Geliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı