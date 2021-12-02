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Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi

ARTVİN’de göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem Yıldız (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi

Borçka ilçesi Aralık köyünde yaşayan Çoruh Üniversitesi Yönetici Asistanlığı mezunu Eylem Yıldız, 26 Ekim gecesi göğüs ağrısı çekince çağırılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir turizm tesisinde çalışan Yıldız, durumu ağırlaşınca Kars’taki Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

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Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi

Lösemi tanısı konulan Yıldız’ın 5 gün sonra da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.  Eylem Yıldız, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. 

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Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi

Hem kanser hem de koronavirüsle mücadele eden Yıldız, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Eylem Yıldız, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem yaşamını yitirdi
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