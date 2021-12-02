Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

Yarın:

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

4 Aralık Cumartesi

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)

5 Aralık Pazar:

13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)

16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Zorbay Küçük)

6 Aralık Pazartesi:

20:00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)