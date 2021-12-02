Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte TFF'den yapılan açıklama...Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
Yarın:
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
4 Aralık Cumartesi
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)
19:00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)
5 Aralık Pazar:
13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)
16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Zorbay Küçük)
6 Aralık Pazartesi:
20:00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)