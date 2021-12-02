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Atıyla daireye çıktı İzmir Bergama'da ilginç görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Atıyla daireye çıktı İzmir Bergama'da ilginç görüntüler

İzmir’in Bergama ilçesinde, düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneği sırasında bir kişi, atıyla apartmanın dairesine çıktı, herkes şaşkınlığını gizleyemedi.

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Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan Burak ve Hatice Karataş çifti, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün töreni kapsamında ise kente bir gelenek olan cirit gösteri yapıldı. Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.

Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı. Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı. Sıkı’nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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