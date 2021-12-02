Kaza yapan 83 yaşındaki araç sürücü: Gözüm görmez, kulağım duymaz yüzde 81 engelliyim
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki otomobile çarpan 83 yaşındaki sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. İki kişinin yaralanmasına sebep oldu, ortadan kayboldu, sonra gelip "Beni uğraştırmayın" dedi.
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seyit Gül’ün kullandığı 07 JF 313 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Ömer Aksoy’un kullandığı 07 BCK 10 plakalı otomobilin Akseki-Konya köprülü kavşağının altında çarpması sonucunda meydana geldi.
Çarpılan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak dururken, arkadan çarpan otomobil ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra Kızılağaç kavşağı yakınlarında durabildi. Motor bölümünde büyük hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazanın ardından bir süre ortadan kayboldu.
Kaza yapan otomobilin sürücüsü Seyit Gül ve otomobilde yolcu olarak Hamdi Zühal Ertürk yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
83 yaşındaki sürücü zor anlar yaşattı
Kazanın ardından ortadan kaybolan ve trafik ekiplerinin gelmesinin ardından aracının başına gelen 83 yaşındaki Ömer Aksoy, gerek konuşmaları gerekse hareketleriyle görevli trafik polisi ve jandarma ekibine zor anlar yaşattı.