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Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı fotoğraf 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı fotoğraf 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk ile birlikte Adana cephesini açılmasını sağlayan Sehlikzade Hasan Efendi’nin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıldönümünde bölgeyi terk eden Fransız askerlerinin, 1 Aralık 1921’de Adana Tren Garından Türk sancağına ve askerine selam durduğu fotoğrafı görücüye çıkardı.

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Sehlikzade Hasan Efendinin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, geçen yıl Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Türklere yaptıkları zulüm ve eziyetlerin belgelerini gün yüzüne çıkararak sergilemeye başlamıştı. Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kapsamında bu kez de Fransızların Türk askerlerini ve sancağını selamlayarak bölgeden ayrıldığı fotoğrafı ilk kez paylaştılar.

Cemal Selekoğlu, "Bunlar tavan arasında unutulmuş fotoğraflardı ve biz arşivimize kattık. Bunlar ilk kez yayınlanıyor. Bu fotoğrafta 1 Aralık 2021 tarihinde Fransız komutanların Türk askerini ve sancağını selamlayarak Adana’dan çekilmesi ve Fransız heyetin Adana Gar’ına gelişi. Adana’nın işgalden kurtuluşunun fotoğrafı” dedi

Kemal Selekoğlu ise fotoğrafın üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Soykırıma uğradık diyenler Fransız ordusu ile ülkemize gelip işgal etmiş ve bu fotoğraflar ile çekilmelerinin belgeleri ilk kez yayımlanıyor” diye konuştu.

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