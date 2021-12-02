Fatih Altaylı'dan Hazine Bakanı Nureddin Nebati kulisi! İlk tercih o değilmiş ama...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'görevden affını' isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati'yle ilgili flaş kulis! Nebati'nin ilk tercih olmadığını yazan Altaylı, ilk tercihin Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu ancak onun kabul etmediğini öne sürdü. Altaylı, Lütfi Elvan'ın gidişini İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın geciktirdiğini iddia etti.

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Fatih Altaylı, Habertürk'teki 'İlk seçenek Nebati değildi' başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan başkan değişikliğinin perde arkasıyla ilgili kulislerde konuşulanları yazdı. Altaylı, kulis bilgisine dayandırarak yazdığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati'nin ilk tercih olmadığını belirtti.

İlk tercih son zamanlarda kamuda popüler olan...

Altaylı, "Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söylüyor. Bu görev için düşünülen ilk isim son zamanların kamuda popüler profesörü Erişah Arıcan" dedi. Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Durmuş Yılmaz'ın o sözleri geciktirdi...

Af kapsamına alınan son kişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu.

Şaşırdık mı!

Tabii ki, hayır.

Durmuş Yılmaz olmasa büyük ihtimalle geçen hafta gitmiş olacaktı.

Durmuş Bey’in “Resmi gazeteyi takip edin” demesi affı geciktirdi.

Peş peşe attığı tweetler işaret fişeğiydi

Ama Kara Salı’nın ertesi günü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın peş peşe attığı tweetler, zaten gidişatı gösteriyordu.

Bakan Elvan çoktan affedilmişti de, bizim haberimiz yoktu.

Ancak Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söylüyor.

Defalarca teklif edildi ama...

Bu görev için düşünülen ilk isim son zamanların kamuda popüler profesörü Erişah Arıcan.

Üniversiteden, Varlık Fonu’na kadar pek çok kamu görevini aynı anda yürüten Arıcan’ın Saray’da çok popüler olduğu bilinmeyen bir şey değil.

Bu popülarite, bu dönemde bir de “Bakanlık” ile taçlandırılmak istenmiş.

Erişah Hanım’a Hazine ve Maliye Bakanlığı defalarca ve de ısrarla önerilmiş.

Hatta bu konuda epey bir ısrara maruz kalmış.

Ancak Nuh demiş peygamber dememiş.

Bakanlık görevini kabul etmemiş.

Ve görev Nureddin Nebati’ye kalmış.

Hayırlı olsun:)))