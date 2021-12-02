Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM’de yemin etti.

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Lütfü Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Resmi gazetede yayımlanan kararla atanan Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati Türki Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.