Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim! Lütfi Elvan ve Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nda gece yarısı yaşanan değişimin ardından bakanlık koltuğuna oturan Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti. Yemin töreninin ardından bakanlıkta devir teslim töreni gerçekleşti. Törende Lütfi Elvan ve Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar geldi... Elvan, "Hazine kasamızı güçlü nakit rezervi ile sayın bakanımıza teslim ediyoruz" dedi. Nebati de "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Haziran ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Lütfi Elvan'ın yerine, Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Nebati, TBMM kürsüsünden yemin ederek resmen görevine başlamış oldu. Öte yandan, bugün, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşti. Lütfi Elvan ve Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar geldi.

Lütfi Elvan'ın açıklamaları..

- Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı önlemler aldık. 2021 bütçesinde bütçe açığını 3.5'a çekme kararı aldık. Covid-19 destekleri hariç mali disiplinden asla vazgeçmedik. Bu yıl sonu muhtemelen yüzde 2 altında bütçe açığı öngörüyoruz. Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdik.

Hazine kasamızı güçlü nakit rezervi teslim ediyoruz

- Hazine kasamızı güçlü nakit rezervi ile sayın bakanımıza teslim ediyoruz. Bu yıl yüksek büyümeye rağmen, milli gelirin yüzde 1'i kadar bir cari açıkla kapatacağız. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık.

- Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesinde, çok güçlü bir kamu maliyesi sayın bakanımıza bırakıyorum.

- Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. DPT'da yetişmiş bir bürokrat olarak bugüne kadar konulara teknik açıdan yaklaşmaya büyük önem gösterdim.

- Makamlar gelip geçici, önemli olan devletin devamlılığıdır diyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları...

- Ülkemiz için, milletimizin için inşallah hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Bu makamları aynı vakarla, işin sonunda başarılı ve milletin yararına işler yaparak devretmeyi bizlere nasip etsin.

- Makamlar gelip geçici. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvenliği için teşekkür ediyorum.

Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak

- Akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. Benim de bakan yardımcısı olarak görev aldığım, salgının en yoğun dönemini büyük bir başarı ile geride bıraktık.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın basiretli liderliği altında, iş insanlarımız, esnafımız, sanayicilerimiz, çalışanlarımız ile yakın teması asla kaybetmedik.

- Salgının en yoğun dönemini büyük bir başarıyla geride bıraktık. Proaktif ekonomi politikalarıyla sürece yön verdik. Cumhurbaşkanımızın yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girdik.

- Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak.

- Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırarak ancak asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız.