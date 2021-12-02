Masterchef Sergen'in dükkanı nerede nasıl gidilir?

Masterchef 2021'nin bu seneki renkli ve eğlenceli yarışmacılarından biri olan Sergen Özen hem takım arkadaşları hem de seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ne yapsam oluyor diyerek kendine güvenini her fırsatta dilen getiren Sergen Öz aslen Tekirdağlı ve 25 yaşında. Sergen Özen instagram hesabı ise sergenozn

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Masterchef Türkiye 2021 de bu akşam elem adayları arasında olan ve siyah önlüğü giyen tavırları ile seyircinin sempatisini kazanmayı başaran Sergen Özen'in hayatı merak ediliyor. 25 yaşında olan olan Sergen Özen aslen Tekirdağ doğumlu. Tekirdağ'da bir sanayide köfteci dükkanı olan Sergen Öz 9 yıldır yemek işiyle uğraşıyor. Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Sergen Özen kimdir: MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna girmeyi başaran Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul’daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe’de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MasterChef Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtti.

Sergen Özen instagram hesabı:

MasterChef Türkiye takipçileri, yarışmacıların hayatları ile birlikte sosyal medya hesaplarını araştırıyor ve yarışmacılara oradan destek oluyorlar. Yedek yarışmacıların arasından kadroya 16. isim olarak dahil olan MasterChef Sergen Özen, Instagram’da “sergenozn” kullanıcı adıyla yer alıyor. Şu an 304 bin takipçisi bulunuyor.

Sergen Özen nasıl kadroya girdi:

Demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile şeflerin karşısına çıkan Sergen Özen, bu sefer üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başardı. İkinci tur olan üçlü düello turunda Yasemin Müşerref Aksoy ve Görkem Demiral ile yarışmıştır. Şefler, yarışmacılardan Fransız usulü soğan çorbası hazırlamalarını istemiştir. Verilen süre sonunda rakiplerini geride bırakarak Masterchef yolculuğuna devam eden ve bir üst tura çıkmaya hak kazanan kişi, Görkem Demiral olmuştu.

Düellolarda elenen Sergen Özen, yarışmada bu sene getirilen kurala göre Danilo Zanna tarafından final turuna çıkarıldı. Final turunda Sergen, her gün iki oyunda oynamayı başardı. Fakat bir türlü ana kadroya giremedi. Yedek yarışmacı seçildiği gün de iki oyun da yer alan Sergen, 16. Yarışmacının seçileceği gün de iki oyunda da yer almayı başardı. 16 kez oyuna giren, on altı yemek hazırlayan Sergen, sonunda ana kadroya girmeyi başardı. İlk oyunda dalyan köfteyi en iyi hazırlayan yedi yarışmacı arasında olan Sergen Özen, yaratıcılık oyununda şeflerin beğenisini kazandı ve ismi yazılı önlüğü alarak MasterChef 2021 ana kadrosuna giren 16. yarışmacı oldu.