Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Sigaraya zam mı geldi, zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu sorusu günün konusu oldu. Günlerdir sosyal medyada sigaraya zam iddiaları doğru çıktı ve Royal Tobacco sigara fiyatlarına 2 liralık zam yaptı. 2 Aralık sigara zammı haberinin ardından Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi. Peki gelen son dakika zamla birlikte güncel sigara fiyatları kaç para oldu? 2 Aralık zamlı sigara fiyatları haberimizde...