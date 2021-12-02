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Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Sosyal medyada günlerdir sigaraya zam geleceği iddiaları konuşulurken beklenen zam haberi geldi. Royal Tobacco sigara fiyatlarına 2 liralık zam yaptı. Peki zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu? 2 Aralık 2021 sigara zammının ardından Malboro, Parliament, Winston, Camel, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu-2021?

Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Sigaraya zam mı geldi, zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu sorusu günün konusu oldu. Günlerdir sosyal medyada sigaraya zam iddiaları doğru çıktı ve  Royal Tobacco sigara fiyatlarına 2 liralık zam yaptı. 2 Aralık sigara zammı haberinin ardından  Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi. Peki gelen son dakika zamla birlikte güncel sigara fiyatları kaç para oldu? 2 Aralık zamlı sigara fiyatları haberimizde...

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Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Royal Tobacco grubu sigara ürünlerine zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve yeni fiyatları açıklayan Aybaş, Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi.

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Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

2 liralık zam: Royal Tobacco grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu belirten Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı. Aybaş, "Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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Sigaraya zam geldi 2 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Hangi sigaraya zam geldi: Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldiği duyuruldu. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor. 1 Ocak itibariyle sigara fiyatlarına ÖTV zammı gelmesi de bekleniyor. 

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