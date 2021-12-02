BIST 1.880
DOLAR 13,45
EURO 15,27
ALTIN 770,15
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.

Abone ol

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan 27 kişinin, MHP'yi tercih ettiğini söyledi.

Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah rozet takma programlarını 2023'e kadar sık sık yapacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum."

Bir süre önce CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ederek MHP'ye katılan Özgür Günlü ise istifasında, "CHP'nin, terör örgütleriyle arasına mesafe koymamasının etkili olduğunu" kaydetti.

MHP'de olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Günlü, "Yuvamda vatanımıza hizmet edeceğim." dedi.

Konuşmanın ardından MHP'ye katılanlara rozetleri, İl Başkanı Şahin tarafından takıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin'e yine zam geldi! Dün 58 kuruş indirim yapılmıştı
Benzin'e yine zam geldi! Dün 58 kuruş indirim yapılmıştı
Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro'luk kira getirecek
Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro'luk kira getirecek
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Silah arkadaşı olarak göreve hazırım
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Silah arkadaşı olarak göreve hazırım
Sigara fiyatları 2 lira zam geldi yeni zamlı sigara fiyatları 2021
Sigara fiyatları 2 lira zam geldi yeni zamlı sigara fiyatları 2021
Gaziantep'te korkutan görüntü! Doluluk oranı yüzde 2’ye düştü
Gaziantep'te korkutan görüntü! Doluluk oranı yüzde 2’ye düştü
İzmir Çeşme'de korkutan deprem AFAD'dan açıklama
İzmir Çeşme'de korkutan deprem AFAD'dan açıklama
Artvin'de göğüs ağrısıyla gitti acı gerçeği öğrendi! 5 gün sonra öldü
Artvin'de göğüs ağrısıyla gitti acı gerçeği öğrendi! 5 gün sonra öldü
Avusturya’nın eski Başbakanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Avusturya’nın eski Başbakanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Plastik poşetlerin fiyatı belli oldu! Marketler zam istemişti Bakan Kurum açıkladı
Plastik poşetlerin fiyatı belli oldu! Marketler zam istemişti Bakan Kurum açıkladı
Şanlıurfa'da yolda yürürken kanlar içinde kaldı! Acı haber geldi
Şanlıurfa'da yolda yürürken kanlar içinde kaldı! Acı haber geldi