İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Omicron uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, artan Covid-19 vakalarına ve yeni varyan Omicron'a karşı uyardı.

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Maske, mesafe, hijyen kurallarının sıkı sıkı uygulanmaya devam etmesi gerektiğini hatırlatan İBB Bilimsel Danışma Kurulu, artan grip vakalarıyla korona belirtilerini ayırmak için PCR testi yaptırmak gerektiğini vurguladı.

Artan vakalara karşı alınacak önlemleri görüşen İBB Bilimsel Danışma Kurulu, önemli tavsiye kararları aldı.

-Kapalı alanlarda maske takmaya, mesafeyi korumaya ve havalandırmanın sağlanmasına dikkat edilmeli.

-Maske zorunlu haller dışında çıkarılmamalı, özellikle diğer insanlarla iki metre mesafenin korunamadığı açık alanlarda da titizlikle maske kullanılmalı.

-Kapalı alanlarda HES kodu kontrol uygulaması mutlaka yapılmalı.

-Kapalı ortamlarda pencerelerin açık olmasına dikkat edilmeli.

-Penceresi olmayan yerlerde havalandırma yüzde yüz temiz hava ile yapılmalı. Bu şekilde havalandırılmayan mekanlarda bulunulmamalı.

-Açık alanı olmayan restoran ve kafelerde kalış süresi kısa tutulmalı, iki metre mesafenin korunmasına özen gösterilmeli.

-Toplu taşıma ve büyük kalabalıklarda mutlaka koruyuculuğu yüksek maske kullanılmalı.



Aşı vurgusu

İBB Bilimsel Danışma Kurulu aşının zorunluluğunu da hatırlatarak, mutlaka aşı olunması gerektiğine vurgu yaptı. Tüm bilimsel kaynaklar ve çalışmalar aşıların hastalığın ağırlaşmasını ve ölümleri engellediğini göstermektedir. Kurul, aşı olmayanların da aşılanması halk sağlığının korunması adına sağlanmalı görüşünü dile getirirken, hatırlatma dozunun gerekliliğine de işaret etti.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu aşıyla ilgili açıklamasında, “Aşının zaman geçtikçe etkinliğinin azalması söz konusudur. Bu nedenle ikinci dozdan 6 ay sonra aşının tekrarı gerekmektedir. Bu hatırlatma dozudur, yapılması ihmal edilmemelidir” vurgusunda bulundu.

Bireylerin aşılarını yaptırdıkları gibi tüm yakınlarının da aşı dozlarını eksiksiz yaptırmaları noktasında ikna etmeleri gerektiğine de vurgu yapıldı. Ayrıca, aşı olmanın yanında maske, mesafe ve havalandırma önlemlerine aynı derecede özen göstermek gerektiği dile getirildi.

"PCR testi yapılmalı"

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Korona belirtilerinin griple karıştırılmaması için PCR testi yaptırılması önerisinde de bulundu.

Kurul, “Kış aylarında grip ve diğer soğuk algınlığı virüsleri Covid-19 hastalığına benzer belirtilere neden olabilir. En ufak şüphe durumunda ya da burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olduğunda, sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırılmalı. Pozitiflik durumunda gerekli izolasyon sağlanmalı“ ifadesini kullandı.

Son olarak İBB Bilimsel Danışma Kurulu; “Sağlığınız ve sağlıklı geleceğiniz bizler için kıymetlidir. Kış aylarına girdiğimiz ve yeni bir varyant tehlikesinin kapıda olduğu bu dönemde lütfen kendi çevrenizde önlemlerinizi elden geldiğince alınız. Biliyoruz ki sağlık kaynaklarının tüm dünyada adil paylaşıldığı, bilimin gereklerine göre başta yaygın aşılama olmak üzere pandemi kurallarına göre davranıldığı bir dünyada pandemiden korunmak, pandemiyi durdurmak mümkündür“ vurgusunda bulundu.