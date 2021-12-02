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Camdaki Kız Melisa kimdir kitapta Melisa var mı gerçek hikayesi ne?

Camdaki Kız Melisa kimdir kitapta Melisa var mı gerçek hikayesi ne?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Camdaki Kız'a yeni gelen karakter Melisa ile gizemi ile seyirciyi sardı. Muzo'nun sevgilisi rolü yapan, Sedat ile birlikte olan Melisa kimdir, kitapta Melisa'nın hikayesi nasıl anlatılıyor, boynundaki 17 dövmesinin gizemi ne?

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve ilgiyle takip ediliyor. Diziye daih olan yeni karakter ile daha da akıcı hale gelen diziye son olarak Yüsra Geyik katıldı. Melisa karakteri ile diziye gizemli bir giriş yapan Yüsra Geyik oyunculuğu ile beğeni topladı. Peki dizide Muzo'nun göstermelik, rol icabı sevgilisi rolü yapan Melisa kimdir, Sedat ile nasıl tanıştı? Camdaki Kız kitabında Melisa karakteri var mı? Boynundaki 17 rakamı olan dövmenin sırrı ne? 

Öncelikle şunu belirtelim Camdaki Kız kitabında Muzo ve Melisa karakterleri yer almıyor. Ekrana uyarlanan kitabın orjinalinde bu karakter ve hikayeleri yer almıyor. İlerleyen bölümlerde Hayri'nin eşi çocukları ve Laz Kızı adını verdiği sevgilisi diziye dahil olacak. 

Melisa'nın 17 dövmesi nedir: Melisa'nın 17 dövmesi ile ilgili detaylar bu akşam Camdaki Kız'ın yeni bölümünde belli olacak. 17 numara dövmesinin ne anlama geldiğini merak ettiklerini belirten yorumlarda bulundu. Ancak bu dövmenin neyin şifresi olduğu gizemini koruyor.

Yüsra Geyik kimdir: Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat verdikten sonra son olarak Camdaki Kız dizisinde Muzo (Enis Arıkan)'ın sevgilisi Melisa karakterine hayat veriyor.

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