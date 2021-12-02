BIST 1.880
DOLAR 13,71
EURO 15,50
ALTIN 779,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da okul servisi kontrolden çıktı: 7 öğrenci yaralı

Antalya'da okul servisi kontrolden çıktı: 7 öğrenci yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, servis minibüsünün yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ramazan Sert'in kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Sert ve servisteki öğrenciler Mustafa Ömer Şahin (16), Hasan Çınar (18), Mehmet Çınar (17), Emirhan Tülü (15), Mehmet Emin Senirli (17), Erkan Ömür Öner (17) ile Ozan Kemal Ateş (14) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Çiftçi borçlarının faizlerini sıfırlayacağız
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Çiftçi borçlarının faizlerini sıfırlayacağız
İzmir'de korkunç olay! Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış
İzmir'de korkunç olay! Öldürdüğü eski eşi Fulya'yı hamileyken de ekmek bıçağıyla kovalamış
CHP'den engelli maaşları asgari ücrete yükseltilsin teklifi
CHP'den engelli maaşları asgari ücrete yükseltilsin teklifi
Danilo Zanna'nın restoranı nerede Danilo Şef'in restoranı var mı?
Danilo Zanna'nın restoranı nerede Danilo Şef'in restoranı var mı?
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
Benzin'e yine zam geldi! Dün 58 kuruş indirim yapılmıştı
Benzin'e yine zam geldi! Dün 58 kuruş indirim yapılmıştı
Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro'luk kira getirecek
Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro'luk kira getirecek
Masterchef Sergen'in dükkanı nerede nasıl gidilir?
Masterchef Sergen'in dükkanı nerede nasıl gidilir?
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Silah arkadaşı olarak göreve hazırım
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Silah arkadaşı olarak göreve hazırım
Sigara fiyatları 2 lira zam geldi yeni zamlı sigara fiyatları 2021
Sigara fiyatları 2 lira zam geldi yeni zamlı sigara fiyatları 2021